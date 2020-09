Violenze a convivente e figli, arrestato 26enne

Un ventiseienne e’ stato arrestato a Pachino, nel siracusano, per maltrattamenti, commessi tra febbraio e agosto di quest’anno, alla convivente e ai figli di 3 e un anno. Gli agenti erano intervenuti diverse volte in passato nell’abitazione della famiglia, ma non la donna aveva negato di essere stata percossa.

Le indagini, pero’, sono proseguite, fino ad accertare le violenze fisiche quotidiane e le minacce nei confronti della donna. Il convivente aizzava verso lei anche il figlio, suggerendogli gli insulti da pronunciare. L’uomo si trova adesso nella casa circondariale di Cavadonna, a disposizione dell’autorita’ giudiziaria.