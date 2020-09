Campobello di Licata, appello per controversia con comunità minori: il Comune nomina legale

Con decreto sindacale, il Comune ha conferito l’incarico legale all’avvocato Salvatore Manganello, del foro di Agrigento, al fine di proporre appello contro la decisione del Tribunale di Agrigento, sezione civile, in un procedimento giudiziario. La locale cooperativa “Nadir” aveva presentato un ricorso presso il Tribunale civile, in cui nella struttura di accoglienza erano stati ospitati minori stranieri non accompagnati. Il giudice ha rigettato la domanda della “Nadir” relativa all’anno 2016 nonché l’anno successivo, mentre ha accolto quella del 2014 e 2015. L’amministrazione civica di Campobello ha ritenuto che “nessun onere debba gravare il bilancio comunale”.

Giovanni Blanda