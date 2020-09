Campobello di Licata, rilasciate licenze edilizie

Il Comune, ha rilasciato la licenza edilizia alla ditta Mario Tunno, per la variante in corso d’opera relativa alla costruzione di un capannone per deposito e lavorazione di attrezzi agricoli, in contrada Piano D’Accardo, zona E del Prg. Il Comune inoltre ha approvato e concesso, alla ditta “Di Liberto Sofia”, il progetto relativo al cambio di destinazione d’uso da magazzino e deposito di attrezzi agricoli a civile abitazione, ampliamento e diversa destinazione dei servizi interni e modifica della capacità edificatoria del fabbricato sito in contrada Montalbo, in zona E del vigente del piano regolatore generale. Superfice del lotto: mq 58110; superficie del fabbricato: 306,06; superficie parcheggio: mq 500; volume:1.193,33. I lavori da iniziare entro 1 anno ed ultimati entro 3 anni.

Giovanni Blanda