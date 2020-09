Canicattì: scarcerato marito violento

Il GIP del Tribunale di Agrigento ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari all’uomo accusato del reato di estorsione perché, mediante minacce di morte rivolte alla coniuge (ripetendole che, se non avesse ottemperato alla sua pretesa, la avrebbe uccisa o bruciata), la costringeva a consegnargli la sua autovettura Fiat Panda.

I fatti si verificavano il 2 settembre scorso e, dopo la denuncia della donna, l’uomo veniva arrestato dai Carabinieri della locale stazione e condotto presso la casa circondariale di contrada Petrusa.

L’uomo, pluripregiudicato e già sottoposto a misura cautelare per una rapina aggravata, si sottoponeva ad interrogatorio fornendo una diversa versione dei fatti e, nonostante la richiesta di custodia cautelare in carcere formulata dal PM, il Giudice per le indagini preliminari, accogliendo in parte le argomentazioni difensive, convalidava l’arresto ed applicava all’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’indagato è difeso dall’avvocato Angelo Asaro.