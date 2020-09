Crea il caos in un negozio in via Atenea: interviene la Polizia

I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento sono intervenuti, in seguito a segnalazione, in un esercizio commerciale in via Atenea dove un tunisino si era reso protagonista di comportamenti molesti infastidendo e importunando i clienti del negozio. All’uomo, residente ad Agrigento, è stata contestata violazione amministrativa prevista dagli art. 16 e 17 del Regolamento di Polizia Urbana della Città di Agrigento, con conseguente Ordine di Allontanamento

