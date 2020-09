Favara, sorpreso ad abbandonare rifiuti in strada: multato

Non si ferma il lavoro della polizia municipale contro l’abbandono dei rifiuti lungo le strade di Favara e nei vicoli del centro storico. Proprio qui, un uomo, è stato sorpreso a depositare un sacchetto di rifiuti; colto in flagranza di reato il favarese è stato sanzionato con una multa pari a 600euro. Nei giorni scorsi ad essere sanzionata era stata una ditta addetta al volantinaggio.

Fotocamere nascoste, fotocamere mobili, cartelli non bastano a fermare i tanti incivili che abbandono i rifiuti in strada, tralasciando il fatto che non solo inquinano l’ambiente che li circonda ma diventa una bomba pericolosa per la salute di tutta la comunità; per tali ragioni la Sindaca Anna Alba ha deciso di chiedere aiuto al Prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa per il controllo sul territorio.