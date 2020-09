Lampedusa, Consiglio dei Ministri sospende tributi fino a dicembre

Misure per il Comune di Lampedusa e Linosa nel decreto antiCovid approvato dal consiglio dei ministri ieri sera. In considerazione dell’andamento dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria necessarie per la prevenzione del contagio da COVID-19, il testo prevede, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, la sospensione fino al 21 dicembre 2020 dei versamenti dei tributi nonche’ dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali

