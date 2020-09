Lega cane al palo e lo prende a calci e pugni: arrestato 33enne

Un 33enne di nazionalità slovacca e senza fissa dimora che, ieri sera, ha ripetutamente colpito con calci e pugni il cane che gli teneva compagnia, dopo averlo legato a un palo dell’illuminazione cittadina, è stato arrestato dalla Polizia a Palermo.

La furia dell’uomo si è scatenata poco dopo le 22 in via Lanza di Scalea, ad assistere alla scena alcuni clienti di un bar che hanno, dapprima, tentato di soccorrere l’animale e dopo contattato il numero unico di emergenza 112. I poliziotti hanno dovuto faticare non poco per sottrarre il cane alle grinfie del suo padrone e anche dopo aver condotto l’uomo in Commissariato hanno dovuto fronteggiare una reazione scomposta del 33enne che dentro un trolley aveva un coltello multiuso e un tablet, rubato a un istituto scolastico cittadino.

Lo straniero dovrà rispondere dei reati di maltrattamento di animali, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Il cane, probabilmente impaurito e agitato per l’aggressione patita, proprio quando il personale della Polizia municipale stava cercando di calmarlo è scappato facendo perdere le sue tracce.