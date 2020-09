Agrigento, si presenta il “Datafactor”

d Agrigento lunedì 7 settembre alle 11.00, presso il collegio dei Filippini verrà presentato ‘Datafactor’, progetto che intende trasformare Agrigento in un polo informatico di eccellenza nel settore delle data science. L’evento, promosso da Expleo Italia e Top network, sarà patrocinato dal Comune.

”Il centro di competenza Datafactor- si legge nella nota di presentazione- coinvolgerà almeno 300 figure professionali altamente qualificate tra Agrigento, la Regione Sicilia, le unità di Lecce, Roma e Milano. Il progetto prevede, un investimento in ricerca e sviluppo pari a circa 21 milioni di euro, con una quota maggiore di provenienza privata, nei tre anni di esecuzione. L’incremento occupazionale generato dall’investimento di Datafactor produrrà un indotto economico in termini di acquisto di beni e servizi dei nuovi occupati oltre che benefici sull’intero territorio regionale siciliano, in termini di aumento della produzione locale, crescita dell’occupazione, incremento del livello di know-how nell’ambito Ict e crescita economica locale. Sulla base delle disponibilità di altri comuni della Sicilia, il nuovo polo informatico estenderà la propria attività presso altre città siciliane, instaurando rapporti di collaborazione e condividendo piani di sviluppo con le relative amministrazioni”.