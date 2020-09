Campobello di Licata, Manifestazione interesse tirocini di inclusione

Manifestazione di interesse per soggetti ospitanti tirocini d’inclusione, al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei residenti nel comune di Campobello di Licata, nonché altri centri viciniori, per iniziativa del Distretto socio-sanitario di Canicattì al comune di Campobello fa parte. Sono destinatari dell’iniziativa i membri dei nuclei familiari beneficiari di misure di contrasto alla povertà. La durata del progetto è da quattro a sei mesi. Per informazioni rivolgersi all’ufficio di Servizi sociali.

Giovanni Blanda