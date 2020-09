Favara, il tenente Casamassima trasferito a Tivoli: al suo posto il tenente Armetta

Cambio di guardia alla Tenenza dei Carabinieri di Favara. Dopo tre anni il TenenteGiovanni Casamassima lascia la città dell’agnello pasquale per trasferirsi a Roma e andare a comandare il Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Tivoli.

Dagli arresti per droga e maltrattamenti in famiglia, si ricorda l’operazione Fortino che vide l’arresto di 5 favaresi e un ghanese, tutti condannati successivamente per spaccio di eroina e hashish, all’arresto all’aeroporto di Linate dell’ex dipendente delle Poste di Favara fuggito in Germania con 573mila euro dei clienti; dalla scomparsa di Gessica Lattuca nel 2018 a quella di Giuseppe Fallea nel 2020, all’omicidio di Baldassare Contrino, fino alla massiccia presenza del controllo del territorio durante l’ emergenza Covid. Questi alcuni risultati portati a segno dal Tenente Casamassima in questi tre anni passati alla guida di una Tenenza impegnativa e in un territorio difficile.

Dalla prossima settimana al suo posto arriverà il Tenente Fabio Armetta, originario di Palermo, che in precedenza è stato anche a Cesena, in Emilia Romagna, in qualità di comandante del NORM (Nucleo Operativo e Radiomobile).

I nostri auguri vanno al Tenente Casamassima per il suo nuovo incarico a Tivoli, e diamo il benvenuto al nuovo Tenente Armetta.