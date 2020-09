Licata, finanziamento per acquistare libri per le librerie locali

L’arrivo di un finanziamento, concesso dal Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo a seguito di apposita istanza presentata dall’Amministrazione comunale per l’acquisto di libri a favore della biblioteca comunale “Luigi Vitale” di Piazza matteotti, per un valore complessivo pari a 10.000,00 euro, fa registrare oggi la soddisfazione dell’esecutivo intervenuto sull’argomento a mezzo dell’assessore alla cultura, Violetta Callea.

“L’ottenimento di un contributo di diecimila euro concesso dal Ministero dei Beni Culturali su richiesta dell’Amministrazione – sono le parole dell’ass. Callea – ci dà tanta soddisfazione in quanto con la suddetta se da una parte potremo godere di una ventata fresca per l’incremento del già ricco patrimonio librario della nostra biblioteca, dall’altro, seguendo le indicazioni espressamente date dall’ente erogante, potremo dare un sostegno economico alle librerie presenti sul territorio. Infatti, il decreto ministeriale ha la finalità di supportare il libro e la filiera dell’editoria libraria e, in particolare, le librerie. La somma destinata all’acquisto di libri non sarà tanto ma costituisce pur sempre una minuscola boccata d’ ossigeno per le piccole imprese che potranno beneficiarne secondo le procedure espressamente indicate dal decreto di cui sopra”.