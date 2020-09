Manca poco e si tornerà a vedere, sentire e parlare…. chiamasi ” il miracolo della campagna elettorale”

Manca poco, tra un po’ si tornerà a preoccuparsi di Canicattì. I ciechi diventeranno vedenti, i sordi torneranno ad udire e i muti a parlare. La campagna elettorale è alle porte. Tra qualche giorno fare una lista sarà più importante che scoprire il vaccino anti Covid.

Il sistema è quello di sempre, super collaudato. Basta mettere in lista persone con grossi gruppi familiari in grado di fare i portatori d’acqua , è il gioco è fatto. Che sappiano leggere o scrivere, poco importa.

La democrazia ha un costo e prevede anche questo. Il buonsenso e il politicamente corretto dovrebbero fare il resto. Ma purtroppo non è così. Poi partirà l’operazione copia e incolla. Alla ricerca del programma elettorale perduto.

E giù con nuovi campi sperimentali e banchine di attracco per le navi da crociera…. che non ci sia il mare è solo un dettaglio. E poi l’amarcord, ovvero torniamo indietro per paura di andare avanti. Perché il tentativo di andare avanti è risultato talmente fallimentare che ci siamo convinti che l’unica soluzione sia tornare indietro. Siamo messi male? Di più…. una terra che viene guidata guardando lo specchietto retrovisore, dove volete che vada? Indietro!!!