Sul taglio degli alberi del boschetto di Maddalusa

Il presidente Daniele Gucciardo dichiara: – Purtroppo i fatti incendiari che hanno devastato il patrimonio boschivo della nostra regione richiedono immediate misure di prevenzione e di contrasto agli incendi che essi siano dolosi o accidentali.

In questo contesto si inserisce il taglio degli alberi del cosiddetto boschetto di Maddalusa. Da quello che abbiamo appreso si tratta della realizzazione delle fascia tagliafuoco per impedire che fiamme di qualunque natura esterne all’area boscata possano penetrare al suo interno danneggiandola.

Stando così le cose non crediamo che si possa contestare la correttezza di tale intervento. Ma cogliamo l’occasione per chiedere agli enti competenti di far sì che questo ultimo lembo di bosco dunale agrigentino venga mantenuto e curato secondo i più corretti e validi principi delle scienze forestali e ambientali. Inoltre occorre che quest’area venga gestita in modo da riconoscerle il grande valore sociale che la “città” negli ultimi anni le ha progressivamente riaffidato. Non si tratta solo di evitare che venga trasformata in un enorme cestino di rifiuti durante la stagione balneare, ma di trasformarla da luogo di passaggio – quasi una terra di nessuno – per chi vuol andare in spiaggia, a luogo di permanenza rispettoso dell’ambiente per chi vuol fare una passeggiata, una corsa, vuol approfittare della frescura assicurata dal riparo degli alberi. Tutto ciò deve essere oggetto di attenta pianificazione alla quale devono fare seguito adeguati investimenti.