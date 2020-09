Covid19, Asp di Trapani attiva Unità di crisi aziendale

Il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Paolo Zappalà, al fine di garantire un’efficace gestione delle problematiche legate al rischio sanitario ha attivato una Unità di Crisi Aziendale. La struttura, come previsto dalla Circolare assessoriale -DASOE- n.2 del 20/5/2020, è presieduta dal direttore sanitario Gioacchino Oddo, ed ha il compito di proporre, coordinare e monitorare gli interventi di contenimento e sorveglianza sanitaria connessi alla emergenza Covid-19 messi in atto dall’Asp di Trapani.

Nell’ambito delle iniziative anti Covid già avviate, la definizione e il monitoraggio di protocolli sulle misure di sicurezza e contenimento Covid 19 all’interno dei Presidi Ospedalieri dell’Azienda e delle procedure per la tempestiva individuazione dei soggetti contagiati, la pianificazione di specifiche azioni di isolamento, “contact tracing” e sorveglianza sanitaria attiva, il monitoraggio dei flussi informativi e della reportistica sull’andamento epidemico, sono alcune fra le specifiche competenze dell’Unità di Crisi Aziendale.

La struttura, coordinata da Francesco Di Gregorio, Direttore del Dipartimento di Prevenzione, è composta da: Gaspare Canzoneri, Direttore dell’Unità Operativa Complessa Sanità Pubblica, Epidemiologia e Medicina Preventiva; Giuseppa Candela, in qualità di Referente Sistema Sorveglianza ISS; Mariano Lucchese, Direttore del Dipartimento dei Servizi e delle Scienze Radiologiche.

Partecipano alla pianificazione dell’emergenza anche esperti direttamente coinvolti nei processi specifici di gestione: Ranieri Candura – Coordinatore sbarchi; Antonio Sparaco – Responsabile Unità Operativa Semplice Tutela della salute migranti e contrasto alle malattie della povertà; Mario Minore, Responsabile UOS Gestione Emergenza Urgenza Rete Ospedale/Territorio; Vittoriano Di Simone, Direttore del Distretto Sanitario di Marsala; Gaspare Marino, Direttore dell’UOC di Pneumologia del P.O. di Trapani; Antonio Cacciapuoti, Direttore dell’UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Trapani.

Sempre nell’ambito dei provvedimenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza epidemiologica nazionale Covid 19 in corso, la direzione strategica ha, inoltre, stabilito una serie di misure finalizzate al potenziamento delle strutture e del personale medico/sanitario sul territorio in considerazione delle risorse umane e delle attrezzature disponibili e della distribuzione della popolazione.

In particolare, sono stati assunti a tempo determinato due dirigenti medici di Igiene da assegnare al Dipartimento di Prevenzione, che insieme alle USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) dei sei Distretti sanitari, alle USCAT (Unità Speciali di Continuità Assistenziale Turistica) di Trapani e Pantelleria, e ai servizi di Igiene Pubblica distribuiti nei 24 comuni della provincia, sta fronteggiando con massimo impegno l’emergenza su diversi fronti sanitari.