Droga nelle palline da tennis: maxi sequestro a Siracusa

Agenti delle Volanti e della Squadra Mobile di Siracusa, nella zona di via Immordini dove nei giorni scorsi una maxi operazione di carabinieri e polizia che ha portato all’arresto di 27 persone, hanno sequestrato, in due diversi momenti, 86 dosi di cocaina, 230 di marijuana e 24 involucri di hashish, per un valore complessivo di circa 6 mila euro.Trovate anche 6 ricetrasmittenti idonee a collegarsi con le frequenze utilizzate dalle forze di polizia. Per nascondere e vendere la droga erano utilizzare palline da tennis incise e farcite dello stupefacente. Trovate anche diverse statuette di San Pio utilizzate dagli spacciatori quasi a voler invocare la sua benedizione. “Lo sforzo investigativo ed il constante controllo del territorio sono la dimostrazione che, nonostante la pervicace insistenza della malavita locale, lo Stato e’ presente e piu’ forte di ogni forma di criminalita’. La Polizia in questa provincia e’ determinata a contrastare con ogni mezzo lo spaccio ed il consumo di droga cosi’ da elidere un’importante fonte di guadagno alle organizzazioni criminali” ha detto il questore Gabriella Ioppolo.

