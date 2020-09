Due violente risse nel weekend tra San Leone e il centro città

E’ stato un sabato alquanto movimentato quello appena trascorso ad Agrigento. Nel giro di pochi minuti si sono registrate due risse tra San Leone, quartiere balneare della città, e il centro cittadino nei luoghi della movida.

Il primo episodio si è verificato, dunque, a San Leone. Un gruppo di giovani, per motivi sconosciuti, avrebbe accerchiato due coetanei colpendoli con calci e pugni. Per fortuna i due ragazzi sono riusciti a divincolarsi e fuggire. Non contento il “branco” avrebbe poi preso di mira altri passanti addirittura scagliandosi anche contro le auto parcheggiate in sosta al lungomare Falcone-Borsellino.

Il secondo episodio, invece, è avvenuto nel centro della Città, tra i locali della movida (che avevano già chiuso). Uno screzio tra due gruppi e qualche parola di troppo si è trasformato in violenza con calci e pugni. Le volanti della Questura di Agrigento, giunte sul posto, non hanno trovato nessuno in quanto tutti – al suono delle sirene – sono fuggiti. Continuano le indagini per risalire ai responsabili.