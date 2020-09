Palma di Montechiaro, brucia l’auto di un 64enne: indagini in corso

Fuoco nella notte tra sabato e domenica a Palma di Montechiaro dove un’auto – una Fiat Brava – di proprietà di un 64enne del posto è stata letteralmente “mangiata” dalle fiamme. Il fatto è avvenuto in via Tenente Francesco Palma poco prima delle 2 del mattino.

Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno in seguito domato le fiamme e i poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro. Avviate le indagini per capire dinamica e cause dell’incendio. Nessuna ipotesi è esclusa, compresa quella di natura dolosa.