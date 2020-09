Precipitano in un dirupo con l’auto sulla Statale 115: tre persone salvate da infermiere

Sono finiti con l’auto in un dirupo lungo la strada statale 115 nei pressi del bivio per Montevago. Le tre persone sono state soccorse in un primo momento da un infermiere agrigentino che stava transitando lungo la strada e da altri automobilisti. In un secondo momento sul posto sono accorse le ambulanze del 118, che hanno trasferito i tre feriti al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca.

Sul posto anche gli agenti della polizia di Stato e i carabinieri.