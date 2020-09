Referendum taglio dei parlamentari, il “no” di +Europa

Il 20 ed il 21 settembre infatti i cittadini saranno chiamati ad esprimersi sulla riforma agli articoli 56 – 57 e 59 della Costituzione, riforma che prevede un taglio netto del numero dei Parlamentari.

“Un taglio dei numeri e della rappresentanza, – dicono gli organizzatori della mobilitazione – camuffato da riforma sugli sprechi.“È un Referendum importante sopratutto per i siciliani – afferma l’esponente siciliano della segreteria nazionale di +Europa Fabrizio Ferrandelli– se vincesse il Sì al referendum, infatti, la Sicilia diventerebbe la regione d’Italia meno rappresentata in parlamento.

Il Sud in generale avrebbe meno peso delle regioni del nord.

Anziché tagliare la democrazia perché non iniziate a tagliare sprechi e privilegi?

Il problema – continua Ferrandelli – non è per noi il numero dei parlamentari, ma la qualità.

Il problema non è quanti, ma chi sono.

Vogliamo una classe parlamentare competente, onesta e radicata sul territorio? Votiamo cambiandola, non tagliandola.

Votiamo No al referendum, votiamo, no al taglio dei diritti dei siciliani, votiamo no a questo schiaffo al Sud.

Perché la rappresentanza dei nostri territori vale più del costo di un caffè!”.

loading..