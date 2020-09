Bloccati e multati due bus per trasferire migranti: erano senza assicurazione

Due autobus incaricati dalla Prefettura di Agrigento (che chiaramente non ha responsabilità sulla mancata copertura assicurativa) per il trasferimento dei migranti nei centri di accoglienza sono stati bloccati in seguito ad un controllo della Polizia stradale, guidata dal vicequestore Giuseppe Morreale, perché trovati senza copertura assicurativa. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

Una storia che ha dell’incredibile. Il primo controllo effettuato dagli agenti della Stradale ha riguardato un pullman che è stato fermato per accertamenti. Subito è stato scoperto che viaggiava senza assicurazione.

Così ne è stato chiamato un altro in sostituzione per permettere le operazioni di trasporto. Un ulteriore controllo della Polizia Stradale sul secondo bus ha fatto emergere ancora un’altra irregolarità. Anche questo bus, infatti, è risultato senza assicurazione.

In entrambi casi la sanzione è stata di 848 euro.