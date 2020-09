Canicattì, investe pedone e scappa senza prestare soccorso: denunciato

I poliziotti del commissariato di Canicattì, al termine di un’attività di indagine, hanno denunciato alla Procura di Agrigento per i reati di omissione di soccorso e lesioni personali colpose un uomo di Canicattì. Quest’ultimo è accusato di aver investito un pedone lo scorso 28 agosto mentre attraversava la strada in compagnia del nipotino per poi darsi alla fuga senza prestare soccorso. Il malcapitato veniva soccorso da passanti e trasportato in ospedale in ambulanza, dove venivano praticate le prime cure del caso. Accurati accertamenti degli uomini del locale Commissariato che visionavano le immagini di una telecamera di sorveglianza pubblica collocata nella via Cesare Battisti, consentivano di ricostruire esattamente l’accaduto, di risalire al mezzo ed individuare il guidatore; inoltre, a seguito dell’acquisizione di sommarie informazioni di testimoni si aveva la conferma dell’identità del conducente.

loading..