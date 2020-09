Denunciato 60enne che si è schiantato contro rotonda: era ubriaco

La polizia stradale di Agrigento, guidata dal vicequestore Andrea Morreale, ha denunciato per guida in stato di ebbrezza il 60enne originario di Sciacca che nella giornata di ieri è stato protagonista di un brutto incidente lungo la strada statale 115. L’uomo ha perso il controllo della sua Alfa Romeo andandosi a schiantare contro una rotonda rimanendo gravemente ferito. Per questo motivo è stato trasportato all’ospedale di Sciacca in codice rosso e, i seguenti esami, hanno rivelato un tasso di alcool superiore a quanto consentito dalla legge.

