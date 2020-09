Movida indisciplinata: urla e canti fino a tarda notte

Urla, canti e anche un tentativo di sradicare alcune panchine poste dai commercianti della via Atenea e di via Pirandello. E’ accaduto nel weekend ad Agrigento nelle vie della movida. I locali erano già chiuso ma – dopo le 3 del mattino – un gruppo di giovani ha dato vita ad un vero e proprio party per strada.

A denunciare il fatto i tanti residenti che si sentono ormai impotenti davanti a scene del genere. Non è la prima volta, infatti, che accadono situazioni simili nel centro cittadino.