“Tre Sorgenti”, precisazioni della Gestione Commissariale del Servizio Idrico

La Gestione Commissariale del S.I.I. comunica che, in seguito al dichiarato ripristino dell’Acquedotto “Tre Sorgenti”, il Consorzio ha autorizzato la Gestione Commissariale ad immettere nell’acquedotto consortile, a partire dalle ore 19:00 di oggi, una portata di acqua pari a soli 30 l/s, a fronte della ordinaria portata di l/s 80, costantemente necessaria per far fronte alle esigenze dei comuni alimentati attraverso lo stesso acquedotto, ovvero Castrofilippo, Grotte, Naro e Racalmuto.

E’ di tutta evidenza che, con tale ridottissima portata, la Gestione Commissariale del S.I.I. non potrà effettuare alcun tipo di distribuzione idrica nei suddetti comuni, anche in considerazione della totale interruzione dell’approvvigionamento idrico dal giorno 2 settembre u.s. disposto dal Consorzio Acquedottistico “Tre Sorgenti” in conseguenza delle riparazioni effettuate da quest’ultimo. Tali portate, in particolare, non consentiranno nemmeno l’accensione della pompa per l’alimentazione del comune di Naro che, pertanto, rimarrà privo di qualsiasi approvvigionamento idrico.

La Gestione Commissariale, anche al fine di evitare possibili pregiudizi per l’ordine pubblico considerata l’assoluta impossibilità di sostituirsi all’acquedotto “Tre Sorgenti” che detiene illegittimamente la gestione delle reti idriche, ha chiesto, per l’ennesima volta, l’intervento delle Autorità competenti affinché tale incresciosa situazione venga superata e la Gestione Commissariale del S.I.I. possa operare nella normalità dell’erogazione del servizio evitando disagi all’utenza.