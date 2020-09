Agrigento, l’Oscar Green Coldiretti alla Valle dei Templi

Giovedì 10 settembre, alle 16.30 la Valle dei templi di Agrigento ospiterà l’Oscar Green Coldiretti, con Jimmy Ghione, il popolare inviato di Striscia la notizia che presenterà i sei vincitori delle altrettante categorie. L’Oscar Green è un appuntamento annuale di Coldiretti Giovani Impresa che premia l’originalità di un progetto, anche legato alla tradizione.

“Quest’anno il premio, oltre al luogo della cerimonia, assume un’importanza strategica perché – sottolinea Coldiretti Sicilia – rappresenta il momento della ripartenza non solo del settore agricolo ma anche turistico”. “L’ampia partecipazione all’Oscar green – afferma Massimo Piacentino, responsabile regionale Giovani Impresa – dimostra che nell’Isola c’è un buon tessuto produttivo che si basa sulla capacità di innovazione. Sta crescendo la sensibilità ambientale anche per via dell’alto livello di scolarizzazione dei nostri giovani agricoltori la maggior parte dei quali sono laureati e parlano almeno un’altra lingua”.

Sei le categorie che saranno premiate: Campagna Amica, Impresa 5.Terra, Creatività, Fare Rete, Noi per il sociale, Sostenibilità. Durante la consegna dei premi si esibiranno anche gli artisti dei circhi che Coldiretti Sicilia ha aiutato durante il lockdown. Vari momenti con acrobati, clown e altro.