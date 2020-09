Campobello di Licata, la Giunta Comunale approva Piano immobili

Modifica della delibera di giunta municipale del febbraio ’20, su riadozione dello schema del piano di alienazione e valorizzazione immobiliare periodo 20/22. Il piano è Sottoporre all’esame del consiglio comunale per la successiva approvazione dello strumento programmatorio entro la data dell’approvazione del bilancio previsione. Per la civica amministrazione risulta necessario procedere alla creazione di un cespite in relazione ai lavori della villa Gandhy.

Giovanni Blanda