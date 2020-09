Coppia litiga in strada e interviene la Polizia

I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento sono intervenuti nel quartiere Bonamorone in seguito ad un violento alterco, divampato in un’accesa rissa con spintoni e schiaffi, tra una coppia. Il fatto è avvenuto prima davanti un bar della Città dei Templi per poi continuare all’interno dell’abitazione. I residenti della zona, che hanno evidentemente sentito “strani” rumori, hanno allertato le forze dell’ordine che sono giunte sul posto riportando la calma. In questi casi per procedere c’è bisogno della querela di parte.

