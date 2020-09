Campobello di Licata, Giornata della Donazione di sangue dell’Avis

Giornata della Donazione di sangue dell’Avis (associazione di volontariato), oggi (venerdì 11 settembre), con inizio alle ore 8, a Campobello di Licata, presso la sede sita in via Nicotera 166, angolo via Medici. L’iniziativa rimarca lo slogan ‘Donare sangue: una scelta per gli altri, una scelta per se” . Nella seduta precedente erano state raccolte 18 sacche di sangue e due pre-donazioni (idoneità di potenziali donatori a donare sangue). Ancora prima erano state guadagnate 23 sacche di sangue e due idoneità. E’ sempre roboante l’appello dell’associazione di volontariato ai potenziali donatori: “donare sangue”.

Giovanni Blanda

