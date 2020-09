Genevieve Di Natale nuovo vice dirigente Squadra Mobile

Un nuovo funzionario è stato assegnato alla Questura di Agrigento. Si tratta di Geneviève Di Natale, 38enne originaria di Messina, che ricoprirà il ruolo di vice dirigente della Squadra Mobile di Agrigento, guidata dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi.

Di Natale, laureata in Giurisprudenza, subentra al dirigente Giovanni Franco, trasferito ad altra sede. In polizia dal 2011, Geneviève Di Natale ha frequentato il 102° corso di formazione per commissari, nel gennaio 2014 è stata assegnata al Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni di Reggio Calabria, dove ha ricoperto le funzioni, prima, di coordinatore di quattro sezioni operative e, successivamente, di Direttore di Sezione Operativa.

Tanti gli incarichi finora svolti come quello di docenza presso la Scuola di Polizia di Vibo Valentia e istituti scolastici superiori di Reggio Calabria dove ha insegnato materie sulla fenomenologia del “Cyberbullismo, della pedopornografia e le insidie del Web”.