Il Tour Sic2Sic fa tappa ad Agrigento

I ciclisti del Tour Sic2Sic in Sicilia, partito il 9 settembre da Trapani, giungeranno ad Agrigento per la loro terza tappa l’11 settembre.

Il Progetto “Sic2Sic – In bici attraverso la Rete Natura 2000 italiana” sta attraversando il Paese con l’obiettivo di raccontare il valore della biodiversità e della sostenibilità ambientale attraverso 100 percorsi ciclistici organizzati in sette regioni, scelte per le loro caratteristiche di rappresentatività degli habitat naturali.

Date l’importanza del tema e la consapevolezza del suo valore per lo sviluppo del territorio, il Comune di Agrigento ha deciso di sostenere l’iniziativa, organizzando un evento dove le istituzioni locali e la cittadinanza si confronteranno con gli esperti del progetto per condividere l’esperienza Sic2Sic, i risultati raggiunti e le opportunità di sviluppo territoriale della mobilità sostenibile, del turismo verde e della valorizzazione economica e sociale di Natura 2000. Il percorso della tappa che fa capo ad Agrigento è caratterizzato da numerosi siti Natura 2000: Foce del Fiume Verdura; Foce del Magazzolo, Foce del Platani, Capo Bianco, Torre Salsa; Scala dei Turchi.

Il Progetto è stato finanziato dall’Europa attraverso il programma Life ed è guidato dall’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), in collaborazione con la società di comunicazione Ares 2.0, l’incubatore di imprese Enne3 e Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta).

Nei primi due anni, sono stati percorsi quasi 4.500 chilometri, attraversate 6 regioni e quasi 300 siti della Rete Natura 2000, coinvolgendo più di 1,5 milioni di persone e incontrando 178 istituzioni. La Sicilia è l’ultima regione che ospiterà il Tour.

La data programmata per questa iniziativa è l’11 settembre, alle ore 19.00 presso l’ex Collegio dei Padri Filippini

Per il programma dell’iniziativa e per informazioni su questa e sul progetto: HYPERLINK “http://www.lifesic2sic.eu”www.lifesic2sic.eu.