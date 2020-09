“Ponte (o tunnel) sullo Stretto? Prima pensiamo alle infrastrutture”, così Conte

Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, alla Festa dell’Unità di Modena ha parlato anche del Ponte sullo Stretto di Messina, o meglio del tunnel.

Il premier ha, infatti, detto che la questione del tunnel è seria, così come lo è «parlare del collegamento tra Sicilia e Calabria se prima non si porta avanti concretamente il progetto di miglioramento delle infrastrutture viarie della Calabria e Sicilia su cui stiamo lavorando e ci sono già tanti fondi e risorse appostati».

Conte ha aggiunto: «Ho voluto dire che se ci sono dei problemi sul Ponte possiamo valutare il tunnel, qualsiasi soluzione. Ma quando arriveremo a quel punto dovremo essere pronti a collegare l’ultimo miglio. Non facciamo che il dibattito si concentri sull’ultimo miglio, facciamo tutto il resto».

Solo due giorni fa, invece, l’ex vicepremier Matteo Salvini, a proposito del Ponte, ha detto: «La mia ambizione è che chi ha costruito il Ponte di Genova costruisca anche quello sullo Stretto. Dopo 40 anni di chiacchiere, chi ha costruito quello di Genova costruisca in 5 anni di mandato il Ponte sullo Stretto, 4 miliardi di euro di budget tutti a carico di privati».