Porto Empedocle, fugge all’alt della polizia e si schianta con un’auto: tre feriti

Sarebbe scappato da un posto di controllo della polizia a Porto Empedocle e nel tentativo di fuga avrebbe perso il controllo dell’auto andandosi a schiantare contro un altro mezzo con a bordo due persone. E’ successo la scorsa notte lungo la strada statale 115, tra Porto Empedocle e San Leone, all’altezza di contrada Caos. Il bilancio è di tre feriti e quello più grave risulta essere proprio il giovane che avrebbe procurato l’incidente.

Quest’ultimo è stato trasferito in ospedale ad Agrigento e sottoposto ad intervento chirurgico con conseguente asportazione della milza. Ferite in maniera più lieve, seppur riportando traumi sparsi, le altre due persone. Secondo una prima ricostruzione il giovane empedoclino avrebbe tentato di eludere un controllo della polizia del comune empedoclino dirigendosi ad alta velocità in direzione di San Leone. Poi lo schianto.

Sul posto ben tre ambulanze, gli agenti di Polizia e una squadra di Vigili del Fuoco. Sono stati proprio questi ultimi, grazie alle attrezzature in loro dotazione, ad estrarre le persone dai rispettivi abitacoli