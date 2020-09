Si ustiona mentre è alle prese col barbecue: grave 53enne

Un 53enne agrigentino è rimasto gravemente ferito riportando ustioni sull’80% del corpo mentre era alle prese con il barbecue. Il fatto è avvenuto intorno le 22 in una traversa (via Gentilini) lungo viale delle Dune, a San Leone. L’uomo si trova in gravi condizioni ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per poi essere trasferito al centro ustioni di Palermo. Il primo intervento è stato effettuato dall’ambulanza Gise – giunta in tre minuti dopo la segnalazione – mentre una seconda auto medica è intervenuta subito dopo. Ancora poco chiara la dinamica dell’accaduto anche se da una prima ricostruzione sembrerebbe che a causare l’ustione sia stato un ritorno di fiamma probabilmente dovuto allo scoppio mediante alcool. Le fiamme hanno avvolto il 53enne bruciandogli letteralmente i vestiti.

