Aggredisce agente e “scheggia” statua Camilleri: 25enne in fuga

Un 25enne originario del Gambia si è reso protagonista di una notte alquanto movimentato in via Atenea, ad Agrigento. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per via dei numerosi precedenti, avrebbe prima colpito con una bottiglia di vetro la statua di Andrea Camilleri, scheggiandola di poco e per fortuna senza particolari conseguenze, e poi all’arrivo dei poliziotti si sarebbe scagliato contro uno di loro. Poi la fuga. Il 25enne ha numerosi precedenti di polizia: la settimana scorsa era stato arrestato per una vicenda di droga e, dopo la convalida del provvedimento, gli era stato imposto il divieto di dimora nella Città dei Templi che, a quanto pare, non è stato rispettato.

