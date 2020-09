Agrigento, paura per caduta calcinacci in piazza Ravanusella

Momenti di panico in via Bagli, nei pressi di piazza Ravanusella ad Agrigento, dove alcuni calcinacci si sono staccati da una casa disabitata da tempo e sono venuti giù fino al selciato. Il boato dei pezzi di calcestruzzo ha messo in allerta alcuni residenti della zona che hanno chiamato i Vigili del Fuoco. Questi ultimi sono intervenuti e messo in sicurezza, insieme agli agenti della Polizia Locale, la zona. La casa è disabitata da tempo ma è stata spesso rifugio di alcuni senzatetto e nelle adiacenze si trova anche una moschea abbastanza frequentata.

