Al via rifacimento delle strade per il Giro d’Italia

Da qualche giorno sono iniziate le opere di rifacimento del manto stradale in occasione del del Giro d’Italia che il 4 ottobre, data anche delle elezioni amministrative ad Agrigento, giungerà nella Città dei Templi. Diverse le zone interessate. La più consistente è il tratto di strada lungo la ss115 tra contrada Caos e la Rotatoria Giunone. Nei prossimi giorni si passerà al centro cittadino e sarà interessata via Crispi, nel cuore della Città dei Templi. Negli ultimi giorni si registrano disagi per gli automobilisti che percorrono questo tratto di strada con lunghe code e semafori.

