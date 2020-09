Campobello di Licata, trasferimento della sala dati al Comune

Con determina dirigenziale è stato disposto dal Comune il trasferimento della sala dati (server e macchinari tecnologici per gli uffici) dal piano terra del palazzo municipale al locale deposito prospiciente il cortile del municipio. Il comune fa affidato in forma diretta i lavori alla locale ditta “Tecnologic Impianti”, di Salvatore Toledo, per il costo di 1.970 euro. Il provvedimento trasmesso al sindaco, segretario, ufficio contratti, servizi finanziari e interessati.

Giovanni Blanda