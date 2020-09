Come creare una campagna marketing digitale

Nel mondo dei nuovi media creare una campagna pubblicitaria promozionale è diventato sempre più semplice e teoricamente meno dispendioso. Specialmente se si guarda al passato è facile riscontrare come la comunicazione sia cambiata repentinamente offrendo nuove opportunità di lavoro con strumenti sempre più ridotti e alla portata di tutti. Questo non vuol dire che un messaggio per essere veicolato e arrivare nelle case e sugli schermi di molti debba essere necessariamente low cost, ma è anche vero che oggi la creazione di un annuncio di advertising può essere creato e sviluppato in pochi minuti.

Ci sono infatti strumenti volti alla creazione di annunci personalizzati che attraverso la progettazione online possono essere gestiti e realizzati anche senza necessità di grandi risorse, competenze ed esperienza. La vera novità realizzata dalle aziende che si occupano di creazione di software per gli annunci pubblicitari che nella versione base sono gratuiti e scaricabili dal web, previa creazione di un account riconducibile a un profilo Facebook, Google o alla nostra personale email.

Come si crea un annuncio in pochi step

La prima cosa da fare consiste nello scegliere il nostro formato ideale, attingendo a una cospicua galleria di modelli adatti per la creazione di un annuncio. Vi sono poi altri strumenti come le icone illustrative, a cui in genere è consigliabile aggiungere alcune immagini d’impatto per rendere il nostro annuncio personale e capace di scatenare interesse e curiosità nel nostro potenziale cliente. Le funzionalità di questo tipo di prodotto possono essere molteplici, ma per districarsi al meglio è consigliabile seguire le linee guida e le opzioni grafiche di maggior impatto per quanto concerne le immagini iconiche che è possibile scegliere dalla library.

Gestire e creare una campagna pubblicitaria a basso costo non è semplice, visto che il tutto deve basarsi su una idea funzionale e veicolare per il messaggio stesso. Tuttavia potendo superare l’ostacolo e la barriera delle competenze tecniche, il resto è a discrezione di chi crea e gestisce i contenuti per fare pubblicità alla vostra azienda, brand o prodotto. L’efficacia di un messaggio promozionale è data quindi dal contenuto in primis, mentre per creare una comunicazione davvero valida è fondamentale essere chiari, puliti e ordinati. Proprio per questo motivo le funzionalità avanzate di un programma volto alla creazione di annunci pubblicitari potrebbe fare al caso vostro, senza dover spendere tempo e soldi per la creazione di questo contenuto. Nel 2020 la creazione di un contenuto di carattere pubblicitario significa non trascurare i social media come Instagram e Facebook, oppure un video su Youtube per un certo tipo di target e di pubblico potenziale. La caratteristica peculiare è data dal fatto che oggi i tempi di creazione di un annuncio sono davvero ridotti, così come il discorso economico che è sempre stato un po’ il tallone d’Achille per chi desidera farsi conoscere ma non ha avuto ancora la possibilità di sviluppare un settore marketing con un budget importante. Per chi desidera partire da questo primo step il consiglio è quello del fai da te per studiare al meglio la comunicazione e la campagna marketing ideale a costo zero.