Commissione parlamentare Ecomafie ad Agrigento il 24 settembre

La Commissione parlamentare Ecomafie torna per la terza volta in Sicilia, dal 22 al 24 settembre, per proseguire l’inchiesta sulle acque reflue aperta lo scorso novembre e successivamente interrotta a causa dell’epidemia da Covid-19. Le precedenti tappe della missione si erano svolte in Sicilia orientale e Centrale, rispettivamente nei mesi di novembre e febbraio scorsi. Ad annunciarlo e’ la deputata siciliana del Movimento 5 stelle, Caterina Licatini, che spiega: “Con i sopralluoghi agli impianti di depurazione nella provincia di Palermo, Trapani e Agrigento, che svolgeremo dal 22 al 24 settembre, portiamo a conclusione la parte istruttoria dell’inchiesta iniziata lo scorso novembre; dal 12 al 15 ottobre torneremo, invece, solo nella citta’ di Palermo per l’esclusivo svolgimento di audizioni”.

