Coronavirus, cambia la sede per effettuare tamponi e test sierologici ad Agrigento

A partire dal prossimo mercoledì 16 settembre, ad Agrigento, i tamponi rinofaringei ed i test sierologici per la diagnosi del Covid-19 saranno effettuati presso il PTA – poliambulatorio di Agrigento nei locali già destinati al punto prelievo siti in via Giovanni XXIII. La disposizione, siglata dalla Direzione strategica ASP, scaturisce dalla necessità di rendere il servizio (oggi reso all’interno della Cittadella della salute del viale della Vittoria presso il padiglione del Dipartimento di prevenzione) sempre più fruibile e comodo per l’utenza. Il personale del Servizio tecnico, del Provveditorato e del Servizio di prevenzione e protezione ASP è già al lavoro, ciascuno per la propria parte di competenza, per assicurare l’operatività del provvedimento e la piena efficienza dei locali del PTA messi prontamente a disposizione dalla Direzione del Distretto Sanitario di Agrigento.

