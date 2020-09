Denunciato titolare di B&B, avrebbe spiato momenti intimi di alcuni clienti

Il proprietario di un B&B di Lacari, in provincia di Palermo, avrebbe spiato i clienti della sua struttura turistica con una microcamera piazzata in una stanza ma la microcamera è stata scoperta, e il locandiere è stato identificato e denunciato a piede libero alla Procura di Termini Imerese.Si tratta di un 48enne a cui il pm gli contesta il reato di interferenze illecite nella vita privata.

Come riporta il Giornale di Sicilia, vittima del B&B con microcamera sarebbe una famiglia ce aveva deciso di soggiornare presso un b&b a Lascari ma che mai avrebbe potuto immaginare la sorpresa trovata successivamente al check-in con il gentilissimo proprietario. La telecamere era piazzata in modo tale da riuscire a inquadrare i momenti più intimi della loro vacanza. Così gli ospiti hanno chiamato i Carabinieri che hanno sequestrato telecamere e immagini. Il titolare del B&B è stato denunciato.

