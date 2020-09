Giovane colto da malore su Statale 113, salvato dalla Polizia

La polizia di Stato con un intervento tempestivo ha soccorso di un giovane colto da malore in strada. L’equipaggio della Sezione Polizia Stradale di Palermo, transitando sulla Statale 113, nei pressi dello svincolo autostradale di Capaci, ha raccolto la richiesta di aiuto dei due genitori che hanno indicato la presenza a bordo della loro auto del figlio, accasciatosi improvvisamente. Gli agenti hanno scortato l’auto sino all’ospedale “Cervello” di Palermo. Giunti in pochissimi minuti presso il pronto soccorso del nosocomio, i poliziotti, dopo aver prelevato il giovane dall’abitacolo della vettura, lo hanno trasportato a braccia presso la sala triage, adagiandolo sulla prima barella utile richiamando, contestualmente, l’attenzione del personale sanitario presente. Il paziente e’ stato quindi sottoposto alle prime cure ed ai previsti accertamenti dai quali e’ emerso un principio di infarto. Sul posto i genitori, ancora provati dallo spavento, hanno espresso tutta lo loro gratitudine agli agenti. Oggi che il figlio e’ fuori pericolo, quei genitori hanno voluto ulteriormente ringraziare, con una lettera indirizzata al Compartimento della Polizia Stradale, gli “angeli in divisa” che, con il loro servizio determinante, “non solo gli hanno probabilmente salvato la vita, ma che hanno saputo dare conforto in quei momenti concitati”.

