Incidenti stradali: due morti stanotte in Sicilia, tre feriti

Due persone sono morte stanotte in Sicilia, e tre sono rimaste ferite, a causa di incidenti stradali. Il primo si è verificato nel quartiere Giammoro, a Pace del Mela, nel Messinese, dove un uomo di 64 anni, Antonio Maggio, di Barcellona Pozzo di Gotto, è stato investito da una Peugeot mentre attraversava a piedi la Statale 113 per raggiungere il parcheggio dove aveva lasciato la sua macchina.

L’investitore è stato fermato dai carabinieri dopo che era stato costretto ad allontanarsi per le intemperanze dei parenti della vittima. La Statale 113 è rimasta chiusa al traffico fino alle quattro di stamattina.

A Palermo un trentenne, Manfredi Saja, è morto nello scontro tra la sua moto e una Fiat Seicento, all’incrocio tra via Roma e corso Vittorio Emanuele. Poco dopo si sono verificati altri tre incidenti gravi nel capoluogo siciliano e altrettante persone sono state portate in codice rosso al pronto soccorso.

Un incidente è accaduto in via Roma, all’altezza di via Santa Rosalia e altri due in piazza Sturzo e in piazza Amendola, dove un automobilista è finito contro alcune auto in sosta.