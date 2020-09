Canicattì: 14 settembre 2020, Istituto Ugo Foscolo…. si riparte

Domani 14 settembre iniziano le lezioni all’I.I.S.S. “Ugo Foscolo” di Canicattì. È tutto pronto, infatti, per accogliere i liceali del territorio. La Dirigente Scolastica e i docenti collaboratori hanno lavorato senza interruzione durante i mesi estivi per assicurare l’avvio del nuovo anno scolastico nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle misure anti-contagio dal virus. In effetti, per circa 200 alunni, le attività didattiche sono già riprese il 7 settembre con i corsi di recupero. Dal 14 al 18 settembre, però, l’avvio delle lezioni riguarderà tutti gli studenti e le studentesse, secondo un calendario che prevede ingressi graduali e differenziati per le diverse classi dei tre indirizzi di studio: classico, scientifico, linguistico.

Afferma la Dirigente Scolastica Rossana Virciglio “ È stato molto faticoso e complicato trasformare, sin dal mese di giugno, l’ufficio di dirigenza, normalmente sede di valutazioni di tipo didattico ed educativo, in un ufficio tecnico permanente alle prese con metri quadrati e layout di aule, senza alcun supporto e contributo dell’Ente Locale competente. Adesso siamo pronti ad iniziare applicando il modello della didattica a distanza integrata. Ogni giorno, nel rispetto del distanziamento, una buona parte della classe seguirà le lezioni in presenza, mentre la restante sarà collegata a distanza. Il tutto scandito secondo un “ ciclo “ di turnazioni che garantiranno pari opportunità a tutti gli studenti. Non sarà un anno facile, ma lo affronteremo con tutta la professionalità che da sempre contraddistingue il nostro istituto, cercando di non rimanere vittime di un clima di paura che rischia di snaturare la nostra missione, radicata in spazi d’azione volti ad interessi relazionali di stampo educativo e formativo.

Continueremo ad essere e a proporci come “ Scuola Resiliente”, capace di affrontare questa nuova sfida con un forte senso di comunità.”

