Esa: insediato il nuovo presidente, è l’on. Giuseppe Catania

Si è insediato il presidente dell’Esa, on. Giuseppe Catania che con le sue prime dichiarazioni ha sottolineato la nuova mission dell’Ente al servizio del territorio:

“Tante professionalità che possono e debbono essere valorizzate, diversi i progetti in cantiere, dall’assistenza tecnica agli agricoltori, alla banca della terra, dal polo floro-vivaistico alla valorizzazione dei borghi rurali, fino agli interventi da parte dell’Esa a vantaggio dei Comuni siciliani. Tanti i progetti da rendere operativi nelle prossime settimane, come i sostegni economici agli agricoltori attraverso Irfis, e i progetti europei innovativi legati alla blockchain. Certo tante sono anche le criticità da superare. C’è solo da lavorare, in silenzio e sbracciandosi. Ringrazio il presidente Musumeci per la stima e la fiducia che mi ha riservato. Questo è un Ente con una storia prestigiosa alle spalle, diventato nel tempo un carrozzone, e che se ha ancora delle potenzialità, come credo, potrà essere rilanciato.”