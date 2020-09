Licata, Costituito il Comitato per il NO al taglio del Parlamento

si è costituito a Licata il Comitato per il NO al referendum costituzionale confermativo del prossimo 20 e 21 settembre che prevede il “taglio” dei deputati da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200.

La riduzione del numero dei parlamentari è stata presentata come un gigantesco vaffa… alla politica e ai suoi costi, ma, a ben guardare, non rappresenta nessun vantaggio concreto per i cittadini ed anzi finisce per essere un vero e proprio bumerang.

Ridurre il numero dei parlamentari produce una riduzione di costo minimo, pari a € 1,35 per cittadino, non migliora l’efficienza del parlamento, che rimane con un sistema bicamerale perfetto con la spola di ogni legge tra camera e senato;

non migliora la qualità degli eletti, che rimangono nominati dai capi partito spesso su criteri di fedeltà politica più che di rappresentanza del tessuto sociale;

non contribuisce a legare i parlamentari al territorio ma anzi li allontana perché i collegi saranno necessariamente più ampi e il rapporto tra abitanti e deputati ci vedrà ultimi in Europa con uno 0,7 contro lo 0,8 della Spagna e lo 0,9 di Francia e Germania.

Insomma si intacca pesantemente la rappresentanza politica e di conseguenza la qualità della nostra democrazia in un momento storico in cui si dovrebbe andare nella direzione perfettamente opposta e cioè quella di rafforzare l’efficienza e la credibilità delle istituzioni, legare gli eletti al territorio, fare contare di più il voto dei cittadini anziché delegare le decisioni a pochi oligarchi di partito o lobbisti, o mafiosi.

Ad oggi hanno aderito al Comitato per il NO al “taglio” del Parlamento:

Alfredo Quignones, Andrea Occhipinti,, Anna Bulone, Anna Lazzaro, Armando Sorce, Aurelio Scala, Cettina Callea, Domenico Raneri, Enzo Sica, Ezio Iacono, Fabrizio Giordano, Gaetano Truisi, Giovanni Cambiano, Giovanni Porrello, Giuseppe Greco Polito, Giuseppe Iacopinelli, Guido Cellura, Lorenzo Alario, Luigi Cellura, Marcella Galanti, Mariaconcetta Montagna, Massimo Ingiaimo, Mimmo Tardino, Paolo Iacopinelli, Roberto Di Cara, Salvatore Miceli, Salvatore Morinello, Tiziana Alesci,