Moige: Non condividiamo questo approccio del medico scolastico

“Siamo perplessi in merito alla sanitarizzazione della scuola, che non puo’ aiutare quello che e’ la scuola, un luogo di istruzione, dove i genitori mandano i propri figli per crescere nella conoscenza e nella sapienza delle cose del mondo”. Antonio Affinita, direttore generale del Moige, il Movimento dei genitori, commenta cosi’ la notizia dell’introduzione della figura del medico scolastico, decisa dalla Regione Lazio.

“Siamo perplessi da questa eccessiva sanitarizzazione della

scuola – spiega – Esistono ospedali per preoccuparsi della cura,

della terapia e della salute, la scuola serve per educare e

imparare. Non condividiamo questo approccio del medico

scolastico, sarebbe un doppione dei pediatri a cui possono

accedere i genitori gratuitamente. Questo doppione non va nella

direzione di una ottimizzazione del sistema sanitario. Si faccia

allora una scelta, o pediatri o medico scolastico. È inaccettabile una eccessiva sanitarizzazione”.

Inoltre, secondo Affinita “creerebbe una dinamica di distonia

verso un luogo deputato all’istruzione, inizia a diventare un

luogo sanitario. Dobbiamo tenerli distinti. Esistono ambulatori,

ospedali, la scuola e’ per educare, includere, istruire.

Rischiamo di creare una generazione di ipocondriaci. Dobbiamo

invece creare una generazione di ragazzi sereni, liberi, capaci

di vivere con responsabilita’. Non possiamo sanitarizzare la

scuola”.

A proposito della misurazione della febbre, che le linee guida

prevedono sia effettuata a casa, “i genitori hanno misurato la

febbre per anni e continueranno a farlo. I genitori sono

responsabili, hanno a cura piu’ di tutti la salute dei propri

figli. Un genitore sa che che se il figlio supera la temperatura

prescritta dalle norme, ferma il bambino e si attiva. Esiste

anche la possibilita’ di poterlo accudire tramite la norma sui

permessi. Continueremo a misurarla, se la scuola vuole fare un

servizio in piu’, a campione, e’ libera di farlo. Per noi e’

eccessivo, si rischia di perdere tempo. Quello che puo’ essere

fatto, quindi, e’ un controllo a campione, a integrazione di

quello che i genitori faranno sui propri figli”.

