Palma di Montechiaro, molotov contro ingresso di attività commerciale

Molotov contro l’ingresso di un’attività commerciale di Palma di Montechiaro. La bottiglia incendiaria è stata lanciata all’indirizzo di un’agenzia di disbrigo pratiche chiusa dal marzo scorso in seguito al lockdown. Sconosciuti i motivi dell’insano gesto così come gli autori. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento sul nascere un principio di incendio. Un piccolo boato è stato sentito da alcuni residenti della zona che hanno anche allertato le forze dell’ordine. I poliziotti del locale commissariato hanno avviato le indagini, nel più fitto riserbo, per chiarire gli aspetti e i contorni della vicenda.

