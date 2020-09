Ritorna a Palermo la Festa dell’Unità, fino al 4 ottobre incontri e dibattiti

Ritorna a Palermo la festa provinciale dell’Unità. Una buona notizia che testimonia che il Partito Democratico di Palermo è ripartito et torna sul territorio, dando voce e forza ai singoli circoli politici locali di Palermo e provincia.

L’edizione 2020 della Festa è costretta a fare i conti con l’emergenza Covid. Per quest’anno, infatti, il tradizionale appuntamento del Pd con i suoi iscritti e simpatizzanti, per ragioni di sicurezza sanitaria, si svolgerà in una formula itinerante, con un percorso animato dalle attività dei circoli della città e dei comuni del territorio palermitano. Ogni circolo ha preso in carico una tematica da sviluppare, in modo da contribuire alla definizione di un progetto politico comune e condiviso.

Ogni singolo incontro si terrà all’aperto, tenendo conto del distanziamento sociale e dell’uso delle mascherine. Ogni incontro sarà poi ripreso in diretta e successivamente trasmesso in streaming dalle pagine social del partito. Tutti potranno prenderne parte e attraverso l’uso dei social, prendere parte a questo nuovo progetto di democrazia partecipata.

“Dopo anni di abbandono e sbandamento il Partito Democratico torna tra la gente ed esce dalle mura delle segreterie – dichiara il segretario provinciale del Partito Democratico, Rosario Filoramo- L’edizione di quest’anno, infatti, sarà assolutamente atipica: le norme anti-Covid ci impongono un nuovo modello organizzativo. La Festa sarà giocoforza diversa, ma lo spirito che ci anima è, se vogliamo, ancora più forte. L’edizione 2020 è frutto di un confronto svolto dal Partito democratico a livello provinciale, con un efficace coordinamento tra i vari territori per mettere a punto linee guida comuni. C’è una forte richiesta di buona politica e PD ne vuole essere protagonista. Altro aspetto di cui andare fieri è la scelta di puntare su Palermo, e di coinvolgerne tutto il territorio- conclude il segretario – Il Pd è tornato tra la gente comune ed è la voce della gente comune”.

Il vero fulcro della Festa sarà rappresentato dalle tavole rotonde e dagli incontri politici, un calendario ricco di iniziative, dalla politica locale alla politica nazionale,

“Si affronteranno i temi che più interessano i cittadini- aggiunge Filoramo – Parlermo della gestione dei rifiuti in ambito cittadino e delle politiche di salvaguardia ambientale, dei decreti sicurezza e della politica al femminile, di tutela dei boschi ed emergenza incendi, di turismo e di valorizzazione del patrimonio culturale. Si parlerà anche di Palermo e del suo futuro politico, anche in vista delle elezioni”.

Si parte con giovedì 10 alle ore 17 con un incontro organizzato dal Circolo di Castellana Sicula in Piazza San Francesco di Paola, dedicato alla ripartenza in sicurezza delle scuole nel territorio madonita.

Si prosegue sabato 12 settembre alle ore 17.00, a San Giuseppe Jato, presso il salone Padre Gaglio con un focus sulle buone pratiche ambientali, in particolare riferimento agli ecobonus 110 % e ai Sisma Bonus.

Covid e l’emergenza ospedaliera saranno l’argomento dell’ incontro previsto a Partinico, per martedì 15 settembre alle ore 17.30, presso il circolo Pd di Partinico- Montelepre.

Sabato 26 e domenica 27 settembre, il circolo PD di Castelbuono organizza, presso il Complesso Monumentale di S. Francesco, alle 17, 30 un ciclo di conferenze dedicate alla tutela dell’ambiente, al rischio idrogeologico e allo sviluppo economico locale eco-sostenibile.

A Palermo gli incontri, organizzati dal coordinamento dei Circoli cittadini, si svolgeranno negli spazio del Cre.ZI. Plus ai Cantieri Culturali della Zisa.

Il primo incontro avrà luogo lunedì 14 settembre alle ore 17.30.Insieme a Carmelo Miceli, Deputato Pd al Parlamento Nazionale e a Marco Paciotti, Responsabile Nazionale PD alle questione migratorie e integrazione, si affronterà il tema dell’abolizione del decreto sicurezza;

Venerdì 18 settembre, alle ore 17.30 sarà il momento dedicato alle Donne Democratiche:Adriana Palmeri, Rosalba Bellomare, Milena Gentile delineeranno le linee guida delle prossima Conferenza Regionale delle Donne del Pd;

Mercoledì 23 settembre dalle 18.30 con Francesco Cortimiglia e lo staff di comunicazione del Pd palermitano si parlerà di “Innovazione digitale e cultura della partecipazione” .

“Vogliamo cogliere quanto accaduto anche come un’opportunità – conclude proprio Francesco Cortimiglia, segretaria provinciale Pd – Non si tratterà di un sostitutivo della tradizionale festa dell’Unità provinciale, ma la proposta potrebbe diventare una valida opzione anche per il futuro”.

L’incontro conclusivo di domenica 4 ottobre si svolgerà sempre ai Cantieri Culturali della Zisa, alle ore 9.30 e verterà sul futuro politico della città: “ Palermo 2030 – Costruiamo la città”: il partito incontra la città e si fa portavoce dei problemi del presente e dei progetti del futuro della città.